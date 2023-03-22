على وقع أزمة التحكيم.. برشلونة مهدد بالإقصاء من دوري الأبطال

يواجه برشلونة خطر الإقصاء من مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة “كونفيدينسيال” الإسبانية الأربعاء.

وأضافت أن إدارة النزاهة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم خاطبت في 24 فبراير الماضي الاتحاد الإسباني لكرة القدم، للمطالبة بكافة التفاصيل في التحقيقات القانونية السارية ضد البارسا.

🔵🔴 | #FCB 💣 El Confidencial: ¡La UEFA podría dejar al Barça fuera de la Champions! 💥 El máximo organismo del fútbol europeo se plantea apartar al club de la competición por su implicación en el 'Caso Negreira'https://t.co/HkRfzDG9Nx — Diario SPORT (@sport) March 22, 2023

ويواجه برشلونة تهمة الفساد الإداري في منح 7 ملايين يورو لنائب اللجنة الفنية للحكام، إنريكيز نيغريرا، وسيتم الفصل في القضية خلال شهر يونيو المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه حال إدانة البارسا، فسيكون اخترق المادة 50 من لوائح اليويفا التي تحظر على أي ناد القيام بأي نشاط يؤثر على نتيجة مبارياته المحلية أو القارية.

وتنص هذه اللائحة أيضا على عقوبة مدتها الإقصاء لمدة موسم واحد من المسابقات الأوروبية، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على برشلونة الذي ينتظر مكافآت دوري الأبطال لتحسين وضعه الاقتصادي.

يذكر أن النادي الكتالوني يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة وبفارق 12 نقطة عن الوصيف ريال مدريد.