عليك الحذر.. خطأ "فظيع" يرتكبه بعض السائقين عندما يواجهون أحد المطبات

تكاد تكون المطبات هي أكثر ما يؤرق السائقين خلال يومهم، وعلى الأخص سائقي السيارات العمومية، عندما يتفاجؤون بمطب لتخفيف السرعة في منطقة لم يعتادوا على القيادة فيها بعد.

الخطأ الأكبر الذي يرتكبه معظم السائقين عند مواجهة مطب مفاجئ، هو انهم يقومون بضغط سريع ومفاجئ على الفرامل لتفادي عبور المطب بسرعتهم الاعتيادية وستمرون بذلك، ظناً منهم ان ذلك يخفف من حجم الاصطدام، بل على العكس، فتلك الحركة قد تكون من أسوأ ردات الفعل التي يقوم بها السائقين.

ينصح خبراء القيادة، بأن يقوم السائق برفع قدمه عن الفرامل ما قبل ملامسة العجلات للمطب أو مخفض السرعة، بحيث لا تبقى قدمه فوق الفرامل والعربة على وشك الصعود فوق المطب.

وتفسير ذلك، أن هذه الحركة تلحق ضررا بالغا بممتص الصدمات الأمامي (les amortisseur) وباقي الأجزاء الحديدية التي تتواجد تحت المحرك فقد تتعرض للطي والالتواء والهشاشة.

فمهما كانت سرعتك وانت على وشك المرور فوق المطب، قم بخفض السرعة قبل المطب و ارفع قدمك عن الفرامل قبل احتكاك العجلات بالمطب.

ووفقاً لموقع “قيادة”، فإليكم هذه النصائح للحفاظ على سلامة سيارتكم عند المطبات:

– عجلة القيادة

اذا فوجئت بالمطب لا تضغط أبدًا على الفرامل، فقط احكم قبضتك على عجلة القيادة حتى لا تنحرف منك السيارة، وبالتالي ستفدى سيارتك من التعرض لضرر كبير.

– حزام الأمان

لطالما شاهدت الكثير من الإرشادات والنصائح حول أهمية حازم الأمان، ومن أهم فوائده إنه في حالة اصطدام سيارتك بمطب على سرعة عالية، سيحميك من التعرض لأى أذى جراء اصطدامك بأي شيء في الداخل.

– المناورات

هي الحل الأمثل لأصحاب السيارات المنخفضة أكثر من المعتاد، حيث تقوم بتصعيد الجزء الأيمن أو الأيسر بمفرده أولًا، ومن ثم تتحرك بصورة عرضية على المطب وتنزل من جديد مما يحميك من أي احتكاك بين المطب والسيارة تحديدًا الجزء السفلى منها.