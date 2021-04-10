علي يوسف يعتزل الفن والغناء بعد أزمته الأخيرة

أعلن الفنان العراقي علي يوسف اعتزاله الفن والغناء، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع انستغرام.

وكتب يوسف: ”أعلن اعتزالي الفن والغناء.. وأطلب من الله العفو والغفران“.

وكان الفنان العراقي قد تعرض لحملة هجوم شرسة وانتقادات لاذعة؛ بسبب تشكيكه في الزواج من الفنانة الكويتية هند البلوشي وتطليقها، في بث مباشر أمام الجميع.

وكانت البلوشي قد أعربت عن استيائها الشديد من قيام يوسف بإنكار زواجهما بشكل شرعي، مهددة بأنه في حال ثبوت أن عقد زواجهما مزور ستقاضيه بتهمة التزوير والنصب.

وقالت في مقطع فيديو لها عبر انستغرام: ”كفاية يا علي يوسف كفاية يا ابن الأصول.. عقد الزواج اللي أنت تنكره وتقول إنه مو شرعي.. إذا كان كذلك فأنا سأقاضيك.. وراح أجي بغداد وأرفع عليك قضية تزوير ونصب واحتيال وقضية تشهير“.

وأضافت: ”تعرف ليش لأنه غير التوكيل وعقد زواجنا اللي نشرهم الإعلامي الفنان الكويتي أحمد السعدون.. هادول لا شيء بالنسبة للأدلة اللي أنا أملكها.. ولا شيء من الأمور إلي أملكها وتخليك ما تطلع بعد اليوم للناس“.

وكان يوسف قد شكك في عقد الزواج الذي نشره الإعلامي والفنان الكويتي أحمد السعدون، قائلًا: ”بشأن ما صرح به أحمد السعدون والمستندات اللي نشرها.. أنا إمبارح طلعت وأتكلم إنه ما في عقد زواج تم في تركيا لأنها تمنع تعدد الزوجات.. وأنا ما نكرت وقلت إنه كان في مشروع زواج ولكنه اتلغى“.

وأوضح: ”المستندات اللي عندك هي وكالة كانت رايحة إلي الكويت كبداية لمشروع الزواج ولكن حدثت خلافات بيني أنا وهند وانفصلنا.. وكل شيء كان بينا سواء شغل أو مشروع زواج انتهى“.

وسبق أن رد الفنان العراقي علي يوسف على تصريحات هند البلوشي، التي أكدت فيها أنها زوجته على سنة الله ورسوله، بعد تشكيك البعض بصحة زواجهما.

وقال علي يوسف، في لايف مباشر على صفحته بموقع انستغرام: ”أمام الملأ أقول لهند أنت طالق طالق طالق إن كان صح كلامها تقول إن علي يوسف زوجي.. فيا هند جاسم البلوشي أنت طالق طالق طالق لو كان في صحة في كلامها أني زوجها وأني ما أتوقع صحة هذا الكلام“.

وأكد أن قصة هند البلوشي كانت تمثل ضغطًا نفسيًا كبيرًا عليه؛ بسبب التشهير الذي حدث له ولعائلته من خلال الجيوش الإلكترونية التابعة لها.