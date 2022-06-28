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عمرو دياب يتصدر تريند تويتر بعد ساعة من طرح بوستر باللوك الجديد

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 28 - يونيو - 2022 11:11 صباحًا
عمرو دياب

عمرو دياب

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تصدر النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع تويتر عقب ساعة فقط من طرح بوستر أغنيته الجديدة “اللوك الجديد”، ويستعد عمرو دياب لطرح أغنيته “اللوك الجديد” قريبًا عبر منصة أنغامي.

وشوق عمرو دياب جمهوره للأغنية الجديدة بعد طرح البوستر الرسمي لها وظهر خلاله باطلالة جريئة وأنيقة.

اللوك الجديد من كلمات ايمن بهجت قمر، الحان محمد يحي، توزيع محمد حمدي، ميكساچ و ديچتال ماستر أمير محروس، وتصوير الغلاف الفنان كريم نور.

كما طرح الهضبة عبر صفحته على Facebook البرومو التشويقي لأغنية “اللوك الجديد” التي من المنتظر طرحها رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

عمر دياب يتصدر الترند بعد اللوك الاخير تويتر

عمر دياب يتصدر الترند بعد اللوك الاخير تويتر

على جانب أخر، كشفت اللجنة المنظمة لموسم الجيمرز – أكبر حدث للرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم – أمس عن أسماء الفنانين العالميين المشاركين في أولى الحفلات الموسيقية للموسم وهم النجم المصري عمرو دياب، والنجم الكولومبي J Balvin والسويديان الشهيران دي جي Sebastian Ingrosso ودي جي Salvatore Ganacci.

وسيتقدم عمرو دياب قائمة فناني اليوم الأول حيث سيستمتع الجمهور بأدائه لأشهر الكلمات والألحان التي تغنّى بها طوال مسيرته الفنية العريقة.

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