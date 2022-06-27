عمرو دياب يفتتح "موسم الجيمرز" في الرياض

يتحضّر المغني المصري “عمرو دياب” لإحياء حفل افتتاح “موسم الجيمرز” في بوليفارد الرياض، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، يوم الخميس 14 تموز القادم.

وأعلن عمرو دياب عبر حسابه الرسمي بموقع إنستغرام: “يحيي AmrDiab اليوم الأول لموسم الجيمرز في بوليفارد الرياض، يوم الخميس 14 تموز”.

وسبق أن كشفت اللجنة المنظمة لموسم الجيمرز – أكبر حدث للرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم – عن أسماء الفنانين العالميين المشاركين في أولى الحفلات الموسيقية للموسم، وهم: النجم المصري عمرو دياب، والنجم الكولومبي J Balvin، والسويديان الشهيران دي جي Sebastian Ingrosso ودي جي Salvatore Ganacci.

وسيكون عشاق ومحبو الموسيقى على موعد مع الأنغام العربية الساحرة والأجواء اللاتينية المميزة، بالإضافة إلى أجواء موسيقى الإليكترو هاوس الحماسية يوم الخميس الموافق 14 تموز، وسط عروض مشوقة بالألعاب النارية وبطائرات الدرون في الليلة الافتتاحية من موسم الجيمرز.

كذلك، تنطلق سلسلة من الحفلات الموسيقية على مدار 8 أسابيع، والتي ستشهد مشاركة عدد من المواهب المحلية والإقليمية والعالمية، حيث سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وسيتقدم عمرو دياب قائمة فناني اليوم الأول، حيث سيستمتع الجمهور بأدائه لأشهر الكلمات والألحان التي تغنّى بها طوال مسيرته الفنية العريقة.

وسيقوم J Balvin الذي يُعد أحد أشهر موزعي ومنتجي الموسيقى اللاتينية في العالم، بتقديم مجموعة من أفضل أغانيه، ومنها: Mi Gente و Ginza و I Like It.

وعلى الجانب الآخر، سيؤدي Ingrosso المعروف بكونه أحد أعضاء الفرقة العالمية الشهيرة Swedish House Mafia، ومواطنه Ganacci صاحب الأصول البوسنية، مجموعة من الوصلات الموسيقية المعروفة لدى الملايين من الجماهير حول العالم، حيث يجددان عودتهما للمملكة، بعدما شاركا العام الماضي في حفل Soundstorm. كما سينضم للقائمة الموهبة السعودية DJ Elfuego كعرض افتتاحي.