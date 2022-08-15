عمرو عبد الجليل ينشر صورة له برفقة محمد هنيدي

نشر الفنان عمرو عبد الجليل صورة جديدة لها برفقة الفنان محمد هنيدي وذلك عبر “فيسبوك”، وعلق عمرو على الصورة قائلا: “تلاتة اوعى تخسرهم، احنا الاتنين وشوفلك حد تالت”.

وانتهى الفنان عمرو عبد الجليل من تصوير يومين من ضمن مشاهده في مسلسله الجديد “الضاحك الباكى” الذي يجسد فيه دور الفنان الكبير الراحل نجيب الريحانى.

ويستكمل تصوير بقية أحداث المشاهد بعد العيد مباشرة خلال العمل الذى يعود به إلى حقبة يسلط فيها الضوء على واحد من أهم رواد الفن ممن كان لهم عظيم الأثر في مسيرة السينما والذى له تراث كبير في السينما المصرية.

وتقوم أسرة المسلسل بإتمام التعاقدات مع الفنانين المرشحين للعمل، حيث تم الاتفاق مبدئيا على عرضه فى دراما شهر رمضان القادم.

وتدور أحداث العمل حول رصد قصة الفنان نجيب الريحانى وما تعرض له خلال رحلته الفنية وحياته الخاصة وعلاقاته الاجتماعية، حيث تشمل حياته العديد من الجوانب والأبعاد الإنسانية.