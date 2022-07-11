الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
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عمر دياب يتصدر تريند تويتر بعد ساعة من طرح اغنيته الجديدة

منذ 4 دقائق
عمرو دياب

عمرو دياب

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تصدر النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع تويتر عقب طرح ميجا ميكس اغنيات “ناس حلوة” و “ب و ح و ب و ك” و “وزير السعادة”، وتصدر تويتر هاشتاج ناس حلوة الهضبة ، ثم جاء تاليا له هاشتاج بحبك عمرو دياب و هاشتاج وزير السعادة.

و يذكر أن عمرو دياب طرح اليوم في تجربة هي الأولى من نوعها ميجا ميكس مكون من 3 أغنيات عبر تطبيق أنغامي.

أغنية “ناس حلوة” من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي ، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود وشيري شكري.

أما أغنية ” ب و ح و ب و ك” فمن كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، وميكساج و ديچتال ماستر أمير محروس، تسجيل اندرو داوود و شيري شكري.

بينما أغنية “وزير السعادة” كلمات هاني رجب، الحان احمد زعيم، توزيع عادل حقى ، ميكساچ و ديچتال ماستر أمير محروس، تسجيل اندرو داوود و شيري شكري، وجميع الأغاني تصوير فوتوغرافي كريم نور.

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