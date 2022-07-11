الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
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عمر كمال يعلن انفصاله عن خطيبته.. أنا في أسوء حالاتي

منذ 51 دقيقة
عمر كمال

عمر كمال

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أعلن مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، انفصاله عن خطيبته بعد علاقة دامت لستة أشهر، وأعرب كمال، عن حزنه الشديد، بسبب إنفصاله عن خطيبته وجاء ذلك خلال لقائه مع تليفزيون عمان.

ورد على سؤال هل توجد إمكانية لعودتهما مرة أخرى، قال أنه لا يعلم ما اذا كان هناك أملا في عودتهما سويا أم لا.

وأضاف كمال، “أنا في أسوء حالاتي أنا في العادي فرفوش، والله أعلم ممكن نرجع ولا لأ، أول مرة يأثر عليا نفسيًا أنا كنت مرتبط بقالي 6 شهور وكنا محددين معاد الجواز لكن محصلش نصيب أنا حزين جدا”.

ومن ناحية أخرى، انتهى المطرب عبد الباسط حمودة، والفنان عمر كمال، من تصوير كليب “حلوين” في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح أغنية “ضيعنا”، وظهر عمر كمال بلوك جديد في الشعر والملابس.

التصوير تم في حارة شعبية باستديو مصر بمنطقة الهرم، ويشرف على إخراجه مخرج الكليبات كامبا والكليب من إنتاج عمر كمال وحرص على ظهور الكليب بدون راقصات ويعتبر قرار جديد لعمر كمال أنه يرفض الاستعانة براقصات وبداية جديدة له في الكليبات بدون الراقصات.

الأغنية من كلمات عمرو القاضي، وتم تسجيلها داخل أحد الاستديوهات الخاصة، استعدادا لطرحها خلال الفترة القادمة عقب الانتهاء من تصوير الكليب الخاص بها.

يذكر أن هذا التعاون هو الثاني بين عمر كمال وعبد الباسط حمودة بعد نجاح أغنية “ضيعنا”، والتى كتب كلماتها عمرو القاضى ومصطفى الجن وإسلام المصري وألحان عمرو قطب .

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