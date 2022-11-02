عملاق إسباني يسعى إلى ضم سواريز

تحدّث تقرير صحفي إسباني عن رغبة أحد الأندية الإسبانية الشهيرة بالتعاقد مع نجم برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق “لويس سواريز”.

وينتظر المهاجم الأوروغوائي أن ينتهي عقده رسميا مع فريق ناسيونال المحلي في 31 كانون الأول 2022، وسيصبح وقتها لاعبًا حرا.

ولفتت صحيفة سبورت الكتالونية إلى أن الأرجنتيني “خورخي سامباولي”، مدرب إشبيلية، يرغب في تعزيز صفوف فريقه بعدد من الصفقات المميزة، في انتقالات الشتاء، في ظل تدهور النتائج.

وأوضحت “إشبيلية يرغب في التعاقد مع لويس سواريز، من أجل علاج أزمة العقم التهديفي في الفريق”.

وأضافت: “سامباولي طلب من إدارة ناديه ضم سواريز، في انتقالات كانون الثاني، حيث سيكون لاعبًا حرا، لا سيما أنه اتخذ قرارًا بتخفيض راتبه قبل انتقاله لناديه الحالي ناسيونال الأوروجوياني”.

ويحتل إشبيلية المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الليغا، بعد مرور 12 جولة، حيث جمع 10 نقاط فقط من أصل 36.