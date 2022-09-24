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عملية جراحية غريبة في الهند.. اليكم القصة

منذ ساعتين
آخر تحديث: 24 - سبتمبر - 2022 12:49 مساءً
عملية جراحية - تعبيرية

عملية جراحية - تعبيرية

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شهدت مدينة ناشيك بولاية ماهاراشترا الهندية مؤخرا عملية جراحية غريبة من نوعها لاستخراج قصاصة أظافر ابتلعها طفل.

وابتلع الصبي الذي يبلغ من العمر 8 أشهر، قصاصة أظافر عن طريق الخطأ، الأمر الذي جعله يخضع لجراحة عاجلة، لاستخراج الأداة التي علقت في مجرى التنفس.

وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الأشعة السينية التي أخذت للطفل بعد نقله للمستشفى، أظهرت قصاصة الأظافر التي يبلغ طولها 5 سنتيمترات، مستقرة في حلقه.

وأشرف فريق من الأطباء في كلية باوار الطبية على العملية التي استغرقت قرابة الساعة.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الفريق الطبي قوله إن الطفل نجا بأعجوبة من قصاصة الأظافر، مشيرا إلى استقرار حالة المريض بعد إجراء العملية.

    المصدر :
  • وكالات

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