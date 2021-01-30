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عمل من منزله.. ألماني ينتحل شخصية مراقب جوي لمدة 6 أشهر

30 - يناير - 2021
مراقب جوي- تعبيرية

مراقب جوي- تعبيرية

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أعلنت الشرطة الألمانية، الجمعة، القبض على شخص في مدينة برلين كان قد انتحل شخصية مراقب جوي وأجرى اتصالات لاسلكية وتمكن من اختراق نظام تواصل الحركة الجوية من منزله.

ووفقا للشرطة، فقد أصدر المتهم أوامر طيران وهمية خلال انتحاله وظيفة المراقب، كما تواصل مع مروحيات تتبع للشرطة، مدعيا أنه مراقب جوي حقيقي.

وقالت السلطات إن الرجل البالغ من العمر 32 عاما كان قد اعتقل ليل الخميس، في شرقي مقاطعة كوبنيك.

وتمكنت الشرطة من مداهمة شقة المتهم بعد اتصاله بطائرة مروحية كانت قد أُرسلت إلى المنطقة خصيصا لمحاولة الإمساك به.

وضبطت السلطات في شقة المتهم أجهزة بث لاسلكية تعمل على ذات الترددات اللازمة للتواصل مع الطائرات.

وغردت شرطة برلين عبر حسابها على تويتر، موضحة لمن تساءلوا عن وجود مروحية شرطة في المنطقة، قائلة إنها قامت بعملية “اعتقال غير اعتيادية”.

وقالت الشرطة إن الرجل كان يعطي “تعليمات للطيران، والتي مع الوقت بدت احترافية أكثر فأكثر”.

ويُزعم بأن الرجل كان قد أجرى عمليات تواصل مع طيارين في طائرات ركاب ومع مروحيات تتبع للشرطة وللحكومة الفيدرالية على مدى الأشهر الستة الأخيرة.

وقالت الشرطة إن التعليمات التي دأب المُحتال على توجيهها للطيارين “يُحتمل أن تكون خطرة”.

وأضافت أنه ليس من الواضح بعد إن كان المتهم لم يتسبب فعلا بأي حوادث جراء نشاطه الغريب.

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