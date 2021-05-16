عنجد كنت مسلطنة.. نادين نجيم تعلق على كلمة “منهنهة”

قالت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، أن كلمة “منهنهة” التي تميزت بها في مسلسل “2020” والذي شاركت من خلاله بالسباق الرمضاني لهذا العام، كانت عفوية جدا.

وقالت نجيم في مقابلة تلفزيونية : “ما بعرف كيف طلعت معي، عنجد كنت مسلطنة”.

وبحسب ما ذكره موقع “زهرة الخليج”، فإن الفنانة نادين نجيم أشادت بجميع طاقم عمل المسلسل “2020” الذين أدوا أدوارهم من القلب وبصدق، خاصة كارمن لبس ورندة كعدي ويوسف حداد، كما عبرت عن سعادتها بعلاقة الصداقة التي جمعتها مع قصي خولي وقالت:

“قصي خولي شريك، هذه السنة الثانية التي نعمل بها معاً، كنا كتير أصحاب، وكنا فريق عمل، ما حدا كان عم يتخبثن عالتاني”، مؤكدةً أنها لا تمانع أن تقدم دور البطولة مجدداً إلى جانبه.

ومن جهة أخرى قالت أنها لا تمانع القيام بأعمال الدبلجة وتسعد بها كونها تفتح مجالات التعرف على ثقافات البلدان الأخرى.