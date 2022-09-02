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عندي إثباتات.. طليقة جورج الراسي تفجر مفاجأة بشأن رفيقته في الحادث

منذ دقيقتين
جويل حاتم وجورج الراسي

جويل حاتم وجورج الراسي

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فجرت عارضة الأزياء جويل حاتم، طليقة الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي، مفاجأة بشأن رفيقته في الحادث زينة المرعبي.

وكشفت جويل حاتم، خلال لقاء عبر فضائية “عمّان TV”، أن “زينة” كانت امرأة مطلقة، وارتبطت بـ”جورج” في إطار علاقة عاطفية كادت تنتهي بالزواج.

وروت “جويل”: “الله يرحمها زينة أصلا ما بعرفها، اللي سمعته إنها مطلقة ومن حقها تعيش حياتها. أنا متأكدة إن جورج كان هيتجوزها. هي شخص جيد وأم جيدة، وكان في علاقة حب بينهم”.

وشددت “جويل” على أنها لم تكن تشعر بضيق بسبب علاقة “الراسي” بـ”زينة”: “أنا ما عندي مشكلة بالعكس وحياة العذراء وصحة ابني”.

وتابعت عارضة الأزياء: “أنا دافعت عن زينة. هي حبيبة جورج حتى لو قالوا إنها مش حبيبته.. أنا عندي إثباتات والله يرحمها.. وحياة ابني أنا عندي شخص بحياتي وما أحكي عنه.. كنت أرتاح لو هو اتجوز وأنا اتجوز”.

وكان الفنان اللبناني جورج الراسي قد لقي مصرعه برفقة زينة المرعبي، في حادث سير مروع على الحدود اللبنانية السورية.

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