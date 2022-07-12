الثلاثاء 13 ذو الحجة 1443 ﻫ - 12 يوليو 2022 |
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عن طريق الانترنت.. نرويجية تعثر على خاتم أثري من عصر الفايكنج

منذ 52 دقيقة
العثور على خاتم نادر خلال عصر الفايكنج

العثور على خاتم نادر خلال عصر الفايكنج

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الى يومنا هذا غالباً ما يجد عدد من الاشخاص، اشياء من مجوهرات او احجار كريمة او حتى مقتنيات تعود الى زمن قديم جداً عن طريق الصدف، ليجد الشخص انها ثمينة ولا تقدر بثمن، تماماً كما حصل مع هذه الفتاة بحيث عثرت نرويجية على خاتم أثري عن طريق الصدفة.

ووفقا لشبكة “art, net news” عاشت الشابة النرويجية “ماري إنجلين هيسكستاد”، هذه التجربة حين اشترت مجموعة من المجوهرات الرخيصة من دار مزادات على الإنترنت، ووجدت شيئاً معدنياً قديماً عالقاً بقلادة.

واتضح أن هذه القطعة المعدنية خاتم، واعتقدت لوهلة أن الخاتم الذهبي الملتوي يتميز بشكل مميز، وقالت: لقد كان ثقيلاً ولامعاً، بدا لي مميزاً للغاية.

وبعد عرضه على مختصين، اتضح أن هذا الخاتم الذهبي يرجع إلى عصر الفايكنج، وبدلاً من بيعه لتاجر أو دار مزادات مقابل مبلغ مالي كبير، قامت بتسليم الخاتم الأثري إلى إدارة التراث الثقافي البلدية في مقاطعة فيستلاند، في غرب النرويج.

وأكدت كارولين هريد بريفيك، أن الخاتم يعود إلى أواخر العصر الحديدي أو عصر الفايكنج.

وأشارت إلى أن الاكتشاف نادر للغاية، كما أنها كانت المرة الأولى التي علمت فيها بوجود خاتم من عصر الفايكنج الاسكندنافي في مزاد عبر الإنترنت.

من جانبه، قال سيجرون ولستاد، كبير مستشاري المقاطعة النرويجية: “نحن معجبون بها جداً، لقد نفذت قراراً كان ينبغي اتخاذه عندما تعتقد أنه ذو قيمة تاريخية”.

ويزن الخاتم حوالي 11 جراماً، وأوضح المختصون أنه يرجع إلى رجل كان قوي البنيان، خاصة أن الذهب كان نادراً خلال عصر الفايكنج، لذلك كان مخصصاً لأثرياء المجتمع.

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