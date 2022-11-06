عن طريق الخطأ.. عمر كمال ينشر فيديو مع طليقة الفيشاوي

فوجئ جمهور المطرب عمر كمال، بنشره لفيديو عبر “فيسبوك” يجمعه بـ ندي الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي.

ويبدو أن الفيديو لعمر كمال تم طرحه على الصفحة عن طريق الخطأ، لذا تم حذفه سريعا بعد مرور أقل من دقيقتين، بعد أن شاهده الكثير من الجمهور.

وكان عمر كمال، قد نفي في وقت سابق زواجه من ندي الكامل، كما نفت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، شائعة ارتباطها وزواجها قريبًا من عمر كمال كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ردا على أحد متابعيها على “إنستغرام” بعدما سألها عن حقيقة زواجها.

جدير بالذكر أن الفنان عمر كمال، ظهر في وقت سابق بعد أن أجري زراعه شعر اللحية.

وقال عمر كمال إنه بالفعل زرع لحية، ولكن هذا من أجل شخصيته في فيلمه الجديد “ساعة استجابة”، حسب تصريحاته لبرنامج “الحكاية”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب.