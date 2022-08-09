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عن طريق بوكا جونيورز.. روميرو يعود إلى الأرجنتين

منذ 51 دقيقة
سيرخيو روميرو

سيرخيو روميرو

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رجع الحارس الدولي السابق، سيرخيو روميرو، إلى الأرجنتين عبر بوابة بوكا جونيورز الذي تعاقد معه حتى ديسمبر 2024، وفق ما نشرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية.

وتعاقد روميرو بصفقة حرة مع بوكا بعد موسم 2021-2022 متواضع، دافع خلاله عن عرين فريق فينيتسيا الإيطالي العائد حينها إلى الدرجة الأولى.

غير أن مغامرة الحارس الأرجنتيني في الـ”سيري أ” انتهت سريعًا في مارس الماضي إثر خضوعه لجراحة في ركبته، فيما عاد فريقه إلى الدرجة الثانية باحتلاله قاع الترتيب.

وكان الحارس البالغ 35 عاما، غادر بلاده الأرجنتين، حيث بدأ مسيرته مع نادي رايسينغ في عام 2007، ليتنقل خلال 15 عاما في القارة العجوز بين عدة أندية، فدافع عن قمصان ألكمار الهولندي، وسامبدوريا الإيطالي، وموناكو الفرنسي، إضافة إلى فينيتسيا ومانشستر يونايتد.

وارتدى روميرو قميص منتخب الأرجنتين في 96 مباراة دولية، قاده خلالها إلى نهائي مونديال البرازيل 2014 (خسر أمام ألمانيا 0-1 بعد التمديد)، وإلى وصافة مسابقة كوبا أميركا عامي 2015 و2016.

يتضمن سجل روميرو الفوز بكأس العالم للشباب عام 2007 وبذهبية أولمبياد بكين.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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