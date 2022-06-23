عودة حسن شاكوش تثير الغضب داخل نقابة المهن الموسيقية

أشعلت عودة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، نيران الغضب داخل نقابة المهن الموسيقية، عقب القرار الصادر من لجنة التظلمات، بقبول التماسه ومنحه التصريح السنوي بالغناء، حيث استنكر الملحن خالد تهامي عضو الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية، عودة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، إلى مزاولة مهنة الغناء بعد إيقافه نوفمبر الماضي، مشددا على ضرورة عقد اجتماع طارىء للجمعية العمومية لأخذ رأيها في سحب الثقة من مجلس الإدارة بعد “تخاذلهم” في حق الموسيقيين.

وعلق الملحن خالد التهامي، في تصريح خاص لـ “بوابة اخبار اليوم” ، على القرارقائلًا: “عودة حسن شاكوش، مرفوضة تماما، لأن كرامة الموسيقي وأسرته، خط أحمر بالنسبة لنا كأعضاء جمعية عمومية”.

وعن تأكيد مجلس النقابة، أن رفع العقوبة، تم بعد تقدم “شاكوش” باعتذاره، يقول التهامي: “الغلط كان في حق أعضاء الجمعية العمومية، وبالتالي أصبحوا أصحاب قرار قبول إعتذاره، وليس مجلس النقابة، الذي تجاهل حالة الغضب الموجودة بالفعل”.

وأضاف خالد التهامي: “نعد حاليا لعدة إجراءات قانونية ضد المجلس، بسبب شاكوش وموضوعات أخرى، ونطالب بفرض الحراسة على النقابة”.

جدير بالذكر أن مطرب المهرجانات حسن شاكوش، شارك مساء أمس الآربعاء، بالغناء في أحد الملاهي الليلية، في أول ظهور له عقب صدور قرار إعادة منحه التصريح السنوي بالغناء، ووصل سعر دخول الفرد إلى 750 جنيه.

حسن شاكوش، تم إيقافه في سبتمبر 2021، عقب اتهامه بالإساءة إلى الطبالين والعازفين الموسيقيين، في أغنية قدّمها خلال أزمته مع المطرب رضا البحراوي.