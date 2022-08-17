عودة رامي عياش الى الشاشة بـ"العين بالعين" بعد أيام

تبدأ إحدى المنصات عرض أولى حلقات المسلسل الجديد «العين بالعين»، بعد أيام، تزامنا مع احتفال بطل ونجم المسلسل رامي عياش بليلة عيد ميلاده مع أسرته وأصدقائه وجمهوره ومحبيه.

لمسلسل يشهد عودة رامي عياش من جديد إلى عالم الدراما التليفزيونية مع النجمة سيرين عبد النور، التي تشاركه فى بطولة المسلسل الذى ينتمي إلى نوعية الأعمال التشويقية البوليسية.

مسلسل “العين بالعين” من الأعمال ذات الـ 15 حلقة فقط، وهو من تأليف سلام الكسيري وإخراج راندا العلم، وتدور فكرته حول “نورا”، التي تقوم بدورها سيرين عبد النور، وتعمل مصورة وتحاول كشف خيانة زوج صديقتها بتصويره أثناء خيانته لها، ولكن زوج صديقتها يتم قتله ويتم إتهامها هي بقتله، ويقوم بالتحقيق في القضية ضابط يقوم بدوره رامي عياش، إلى أن يصلا في النهاية للقاتل الحقيقي.

ومن ناحية أخرى طرح الفنان رامي عياش أحدث أغنياته والتي تحمل اسم “حلوين حلوين”، على موقع الفيديوهات يوتيوب، وعلى جميع منصات الأغاني الشهيرة، أغنية “حلوين حلوين” من كلمات أحمد حسن راؤول بمشاركة رامي عياش، وقام بتلحينها رامي عياش لنفسه، وأخرج الكليب المخرج زياد خوري.