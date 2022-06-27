عودة قناة آمال ماهر على اليوتيوب.. هل ينتهي اختفاء المغنية المصرية؟

انشغل الوسط الفني المصري والجمهور بخبر اختفاء المغنية “آمال ماهر” وتعرضها لمكروه، الأمر الذي نفته النقابة الموسيقية في مصر، مؤكدةً أن هذه الأخبار هي مجرد شائعات، وأن ماهر بصحة جيدة.

وفوجئ متابعو الفنانة المصرية المعتزلة، بعودة قناتها الرسمية على موقع ”يوتيوب“، يوم الإثنين 27 حزيران؛ ما أثار جدلا واسعًا في ظل استمرار اختفائها.

وكانت آمال ماهر أغلقت قناتها على ”يوتيوب“ في آب الماضي، عقب إعلان اعتزالها الفن.

وشبه مغردون عودة قناة آمال ماهر في هذا التوقيت مع تواصل اختفائها، بالمنشور التي نشرته قبل أيام وذكرت فيه أنها في منطقة ساحلية تستمتع بالصيف.

وكان ذلك المنشور قد أثار جدلا واسعًا وشكك فيه نشطاء وسط تكهنات بتعرضها للخطر وعدم تحكمها في حساباتها على مواقع التواصل، معتبرين أن هذه الخطوات ”هدفها التشويش على أمر ما تتعرض له“.

وعادت قناة آمال ماهر على يوتيوب، وعليها 29 مقطعا غنائيا فقط، رغم أنها كانت مليئة بعشرات الكليبات والأغاني.

هذا وتزامن مع العودة المفاجئة للقناة مطالب لها بظهور مصور لتطمئن الجمهور وتنهي الجدل المثار.

وتفاعل حساب على موقع “تويتر” باسم “أميرة” بالقول “يا آنسة يللي بتنزلنا فيديو لأغاني آمال، إحنا عارفين الأغاني والله، إحنا بندور على آمال ماهر نفسها”.

فيما كتب حساب باسم سهيلة نوح “قناة آمال ماهر علي اليوتيوب رجعت من شوية ده لو قاصدين يأكدوا أن فيه حاجة مش هيعملوا كدا، آمال ماهر فين”.

وكتبت ناشطة باسم ميس الشافعي “قناة آمال ماهر على اليوتيوب رجعت، يا رب تظهر وتكون بخير”، فيما كتب حساب باسم “هبهوبة”: ”من نص ساعة قناة آمال ماهر رجعت على اليوتيوب ربنا يستر“.

واعتبر آخرون أنه ”يمكن أن تكون خطوة اختفائها، حيلة دعائية من الفنانة آمال ماهر، للتمهيد لعودتها من جديد للغناء، وذلك بتعمد لفت الأنظار إليها بشدة لتصبح حديث الجميع لعدة أيام ثم تفاجئ الجمهور بالظهور وإعلان عودتها“.