عودة كولوسيفسكي لاعب توتنهام إلى التدريبات

قال أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير إن لاعب الوسط ديان كولوسيفسكي عاد إلى التدريبات ويقترب من استعادة كامل لياقته، بينما من المقرر أن يشارك لوكاس مورا أمام أينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء، ولم يشارك كولوسيفسكي مع توتنهام منذ تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال أداء الواجب الدولي مع السويد الشهر الماضي كما غاب مورا لفترة طويلة بسبب مشكلة في ربلة الساق.

وقال كونتي للصحفيين “أعتقد أن ديكي “كولوسيفسكي” جاهز تقريبا، خضع الاثنين لفحص بالرنين المغناطيسي وكانت النتيجة إيجابية جدا لكن في نفس الوقت تحدثت إلى الأطباء وقالوا غدا يمكن أن يكون لدينا 5 في المئة من المخاطر.

“لا أريد المجازفة لأن كولوسيفسكي لاعب مهم جدا بالنسبة لنا، سيكون من الغباء الدفع به قبل الأوان … أمام إيفرتون (يوم السبت) أعتقد أنه سيكون قادرا على اللعب”.

ولعب كولوسيفسكي البالغ من العمر 22 عاما دورا محوريا في هجوم توتنهام حيث صنع ثلاثة أهداف وسجل هدفا واحدا في جميع المسابقات هذا الموسم.

وفي حال الفوز على ضيفه أينتراخت سيقترب فريق المدرب كونتي الذي يملك أربع نقاط من ثلاث مباريات خطوة أخرى من التأهل لدور الستة عشر، ويتساوى الفريق الألماني معه في النقاط لكنه يتأخر بفارق الأهداف.

وقال كونتي إن جدول المباريات المزدحم يمثل تحديا وإنه بحاجة إلى إيجاد التوازن الصحيح بين تناوب اللاعبين واختيار التشكيلة المناسبة لتحقيق انتصارات.

وأضاف المدرب الإيطالي “من الصعب على الجميع اللعب كل ثلاثة أيام، إنه جهد كبير علينا إدارة الموقف بأفضل طريقة ممكنة.

“يجب أن نتبع سياسة المناوبة لكن في نفس الوقت نحتاج إلى نتائج جيدة وإلا سيتعرض الفريق لانتقادات”.

وعانى توتنهام لهز الشباك في دوري أبطال أوروبا ولم ينجح هاري كين في تسجيل أي هدف حتى الآن في المسابقة هذا العام.

وقال قائد منتخب إنجلترا إنه عازم على تصحيح المسار أمام أينتراخت فرانكفورت.

وأضاف “ستكون مباراة مهمة جدا، بالطبع أريد أن أسجل في كل مباراة، أتمنى أن يحدث ذلك غدا.

“تسير الأمور على ما يرام في الدوري الإنجليزي الممتاز. ثمانية أهداف في تسع مباريات وأود أن أسجل المزيد في دوري الأبطال”.