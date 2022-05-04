عودة منه عرفة لزوجها تثير الجدل.. والاخير "لا عزاء للحاقدين"

لايزال خبر انفصال الفنانة الشابة منة عرفة عن زوجها محمود المهدي يشكل ترند، وذلك يعود لتنوع الخلافات والمشاكل والتصريحات، ولكن الامر الذي اثار جدلاً واسعاً هو إعلان الفنان الشاب محمود المهدي، عبر حسابه على “إنستغرام” عن عودته لمنة عرفة، مرة أخرى بعد انفصالهما منذ ستة أشهر.

وكتب المهدي في منشوره قائلًا: “الحمد لله أنا ومنة رجعنا.. ولا عزاء للحاقدين”.

وكانت منة عرفة ومحمود المهدي، قد تصدرا تريند جوجل في رمضان بعد تصريحاتهما في برنامج “ضرب نار” والتي تحدثا فيها عن أسباب انفصالهما، حيث قالت منة إن الانفصال لم يحدث بشكل رسمي على الورق، ولكن الفراق تم منذ ما يقرب من شهر، ولكن على الرغم من ذلك فهناك محاولات كثيرة من طليقها وأشخاص آخرين للعودة مجدداً واستكمال حياتهما، قائلة: “خراب البيوت مش سهل لكن إن شاء الله لو لينا نصيب مع بعض هنعمل فرح أكيد نفسي أفرح وألبس فستان”.

وتابعت: “مش بنكره بعض ولا أعداء فيه علاقة طيبة واحترام وأنا بحبه جداً ولكن حياتنا أنا وهو تخصنا سواء هنكمل أو لأ”.

في حين أكد المهدي أن منة أخذت بذنبه بسبب تصريحاته الكثيرة ضد بعض الفنانين ومن بينهم إلهام شاهين، وأنها حصل لها ضرر كبير بسبب تصريحاته، مضيفاً: “تصريحاتي كلها إني ضد اللمس ومشاهد الإغراء وأنا عايز الناس تبص لها بصورة محترمة، وأنا راضي عن نفسي وأنا بحمي مراتي من حاجات وحشة ومنه عرفه لسه صغيرة”

واستكمل: “اتفاقي معاها من الاول وكنت صريح، ولم ابدى أي مانع في شغلها، وفى ناس وفنانات فى الوسط الفني محترمين وضد القبلات واللمس وبيمثلوا باحترام ولما أنا اتكلمت الدنيا قامت”.