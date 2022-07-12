عين غوارديولا على الدوري الألماني.. من اللاعب المُستهدَف؟

يصبّ مدرّب مانشستر سيتي “بيب غوارديولا” تركيزه على الدوري الالماني، آملًا الفوز بصفقة جديدة لتعزيز خط دفاع بطل الدوري الإنجليزي.

في هذا السياق، أفادت تقارير صحفية بأن المدرب الإسباني يستهدف التعاقد مع الكرواتي “جوسكو جفارديول”، مدافع لايبزيج، البالغ 20 عاما.

رغم ذلك، استبعدت صحيفة “سبورت بيلد” انتقال المدافع الكرواتي إلى مان سيتي هذا الصيف، نظرًا لرغبة لايبزيج في الاحتفاظ به بعد التعاقد معه العام الماضي، قادمًا من دينامو زغرب مقابل 18.8 مليون يورو.

ويعتبر مسؤولو لايبزيج أن الفريق يمتلك حاليا واحدًا من أفضل المواهب في القارة الأوروبية، فضلًا عن تمسك اللاعب نفسه بالبقاء داخل ملعب ريد بول أرينا.

وقال اللاعب الملقب بـ”بيب الصغير” في تصريحات سابقة لصحيفة “بيلد”: “أستمتع حقا بكل يوم أقضيه مع هذا الفريق الرائع، ولا أفكر في أي شيء آخر، وإن سألتني عما إذا كانت سألعب هنا العام المقبل، فسأقول (نعم، بالطبع)”.

يذكر أن المدافع الشاب خضع لعملية جراحية في الفخذ في حزيران الماضي، أدت لغيابه عن مباريات منتخب كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، فضلًا عن عدم مشاركته في بداية الفترة التحضيرية للموسم الجديد مع لايبزيج.