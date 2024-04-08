عيّنة نادرة من حيوان "وحيد القرن الجاوي" رصدت في إندونيسيا

في متنزه وطني في إندونيسيا، تم رصد عينة نادرة من حيوان وحيد القرن الجاوي، مما يثير الأمل في حفظ هذا النوع المهدد بالانقراض.

الحيوان الذي رصد هو صغير وحيد القرن، يبلغ عمره بين ثلاثة وخمسة أشهر، ولم يتم معرفة جنسه بعد.

تم رصد الحيوان مع أمه في متنزه أوجونغ كولون الوطني في جزيرة جاوة، وهو الموطن الطبيعي الأخير لهذا النوع المهدد بالانقراض.

تحتوي المحمية على غابات مطيرة وممرات مائية، وتعد موطنًا حيويًا لوحيد القرن الجاوي والعديد من الكائنات الحية الأخرى.

ويُعد وحيد القرن الجاوي من الأنواع المهددة بالانقراض بسبب الصيد غير المشروع والتعديات البشرية على موائلها.

وقد انخفض عددها بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث كانت تعيش في السابق بآلاف الأعداد في جنوب شرق آسيا.

تقدر السلطات الإندونيسية عدد وحيد القرن الجاوي في المحمية بحوالي 82 فقط، بعدما كانت الأعداد في السابق أعلى.

تعتبر هذه العينة النادرة من وحيد القرن الجاوي مؤشرًا إيجابيًا على إمكانية تكاثر هذه الحيوانات في البرية والمحافظة على النوع من الانقراض.