غادة عبد الرازق بطلة مسلسل "تلت التلاتة " في رمضان 2023

تواصل الفنانة غادة عبدالرازق في الفترة الحالية، التحضير لمسلسلها الجديد “تلت التلاتة”، الذي تشارك من خلاله في الموسم الرمضاني القادم 2023.

مسلسل ” تلت التلاتة ” اسم مبدئي للعمل الذي يخرجه محمد هشام الرشيدي، ومن المفترض أن تواصل الشركة المنتجة ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

يذكر أن غابت الفنانة غادة عبدالرازق عن المشاركة في الموسم الرمضاني الماضي، وكان آخر أعمالها مسلسل لحم غزال، الذي عرض في رمضان 2021، وكان من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة، وبطولة مي سليم، شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، رحاب الجمل، ياسر الطوبجي.

وعلى مستوى السينما، تواصل غادة في الفترة الحالية تصوير أكثر من عمل منهم فيلم “جوازة بالعافية”، الذي تقوم ببطولته بجانب أحمد آدم، ومن تأليف محمد نبوي وعلاء حسن وإخراج شريف إسماعيل، وتجسد ضمن أحداث الفيلم شخصية هدى، وهي فتاة تعمل في البنك، وتجمعها علاقة صداقة مع بيومي فؤاد وأحمد آدم منذ الصغر، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي.