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غادة عبد الرازق: شخصية "زهرة وأزواجها الخمسة" قريبه مني

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 6 - أكتوبر - 2023 1:34 مساءً
النجمة غادة عبدالرازق

النجمة غادة عبدالرازق

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قالت الفنانة غادة عبد الرازق، إن شخصيتها في مسلسل “زهرة وأزواجها الخمسة” قريبة جدا من شخصيتها الحقيقية.

أضافت غادة عبد الرازق، في لقائها ببرنامج “معكم منى الشاذلي”، أن شخصيتها يمكن أن تتغير بالشخص الذي ترتبط به، مبينه: “كل شخص بقعد معاه شخصيتي بتتغير زيه، وأنا أتطبع بطباع القريبين مني”.

وتابعت غادة عبد الرازق: “دوري في مسلسل حكاية حياة بهدلني، ومسلسل الكابوس دمرني خالص”، فيما اعتذرت لابنتها روتانا على الهواء قائلة: “آسفة يا روتانا، أنا قصرت معاكي في البداية غصب عني، إن أنا اهتميت بالشغل وأوفرلك حاجات كتير ومافكرتش إن أوفرلك حاجات تانية، وأنا ما أفتكرش إن أنا وروتانا حضنا بعض قبل النوم، وشئ لطيف منها إنها بتتفادى ده دلوقتي مع أولادها حاليا”.

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