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غادة عبد الرازق: كنت هعمل جريمة قتل بسبب طبيب نفسي

منذ 42 دقيقة
غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق

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قالت الفنانة غادة عبد الرازق إنها تحرص على المتابعة الدورية مع طبيب نفسي شهير، وتلتزم بالأدوية التي يكتبها لها منذ 30 عاماً.

وأشارت غادة، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج “معكم منى الشاذلي”، أنها حاولت تغيير الطبيب المعالج لها من باب الفضول، لكن اصطدمت بتجارب صعبة، بعضهم كان يحتاج للعلاج، فعادت لطبيبها ولم تغيره منذ ذلك الحين.

وأوضحت أنها توجهت لأحد المعالجين النفسيين ذات مرة، ومنذ أن دخلت وجدته يلف بالكرسي باستمرار، وكثير الحركة وغير منتبه إليها، وفي النهاية اكتفى بكتابة بعض الأدوية فقط، دون أن يناقشها في أي شيء.

وأضافت غادة عبد الرازق: “قبل ما أخرج من عند الدكتور قلت له أنا بس عاوزة أقولك إن حضرتك محتاج حد يعالجك، وقلت للسكرتيرة الدكتور ده بلغي عنه لوجه الله ده محتاج يتعالج”.

وتابعت: “والأدوية اللي كتبهالي لما أخدتها يومها جيت على الساعة 2 بالليل كنت هعمل جريمة قتل في نفسي، وجابوا لي دكتوري اللي معايا من زمان، وقالهم الأدوية دي خطيرة وبتأثر على المخ”.

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