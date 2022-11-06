غادة عبد الرازق لـ هيفاء وهبي: خليكي في شغلك

دعمت الفنانة غادة عبد الرازق، النجمة هيفاء وهبي، وذلك بعد حملة التنمر التي تعرضت لها مؤخرا، وواجهت انتقادات كثيرة.

وقالت غادة عبد الرازق خلال لقائها في برنامج “et بالعربي”: خليكي في شغلك ونجوميتك والناس اللي بيحبوكي ليه بتدوري على الناس اللي مبتحبكيش ؟!!.

وكانت هيفاء وهبي أكدت أن لقاءها بالجمهور السعودي في حفلها الأخير موسم الرياض، كان مليئا بالمشاعر الدافئة، ساخرة: “كل دولة أروح أحيي حفل فيها لازم أقع”.

وعن الصور التي تم تداولها مؤخرًا، وحملة التنمر التي تعرضت لها ردت الفنانة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج “الحكاية”: “مثل هذه الموضوعات لا تستوقفني، وردي الوحيد هو رد فعل جمهوري الذي كان يراني بشكل مباشر لحظة أحياء الحفل، فأنا كفنانة لن أقف أمام مثل هذه التفاهات، وظهوري على المسرح أكبر رد على الصور التي تم تداولها، وحملة التنمر التي تلت ذلك”.

وأضافت هيفاء وهبي: “حظي كبير لأني كنت جزء من حفل افتتاح مهرجان الرياض، والحفل كان مليء بالجماهير التي خطفت قلبي وكان هناك بينا كيميا مرتفعة”.