غادة عبد الرزاق: كل اختياراتي في الرجالة كانت غلط

حلت الفنانة غادة عبد الرازق ضيفة على برنامج كلمة أخيرة، مع الإعلامية لميس الحديدي.

وقالت غادة عبد الرازق إنها طوال حياتها لم تشعر بأنها بحاجة لازمة لسند رجل، بل إنها فقط كانت سندًا لنفسها، وذلك ردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي هل تحتاجين لسند رجل أم أنكِ سند لنفسك، مضيفة: طول عمري سند نفسي ورغم تعدد الرجال في حياتي متسندتش على حد منهم.

وكشفت غادة عبد الرزاق، أن هذا لا يعود لشعورها بأنها الأقوى، ولكن لأن اختياراتها في الرجال كانت خاطئة، موضحة: كل اختياراتي في الرجالة كانت غلط وعمري ما اخترت راجل صح فيما عدا والد روتانا بنتي، أما بقية الاختيارات فلم تكن صحيحة، بعض منهم منحني ماديات والبعض الآخر حفلات، والبعض حب، وحاجات كتيرة جدًا، إلا أني لم أعتمد عليهم بشكل كامل.

وتطرقت الفنانة غادة عبد الرزاق، للحديث عن مسلسل صعيد العقارب، التي نافست به في موسم رمضان 2024، إذ عقبت على حديث الجمهور عن علاقة عايدة بياسين في صيد العقارب ومخالفته للتوقعات، موضحة: مارضتش أعمل ده لأنه كان أقرب توقع للناس إني بشتغل في العقارب يبقى هاخدها وأسم بيها الناس، وده لو كان حصل هيبقى سيناريو ضعيف جدًا وهو استخدام أقرب شيء في إيديا للانتقام والدكتور باهر دويدار ليس كاتبا ضعيفًا، وقلت له لا بد من الخروج من دائرة الانتقام عبر وسيلة أخرى وشكل آخر مش اللي قدامنا.