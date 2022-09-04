الأحد 8 صفر 1444 ﻫ - 4 سبتمبر 2022 |
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غارسيا: لدينا 3 طائرات قاتلة

منذ 15 دقيقة
إريك غارسيا

إريك غارسيا

موقع kooora
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تطرّق “إريك غارسيا”، مدافع برشلونة، الى انتصار فريقه على إشبيلية (3-0)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وأحرز غارسيا الهدف الثاث للبارسا في المباراة، لكنّه استُبدل بعد فترة قصيرة بسبب الإصابة.

وقال غارسيا، في تصريحات أبرزتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: “أنا بخير.. لقد شعرت ببعض الانزعاج بالفعل، لكن لا يوجد شيء”.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن غارسيا سيكون متاحًا مع البارسا في مباراة فيكتوريا بلزن، الأربعاء المقبل، بدوري أبطال أوروبا.

وأضاف غارسيا: “الفريق باكمله في حالة جيدة، وبالنسبة للدفاع، من دواعي السرور بشكل خاص عدم استقبال أي هدف. كل شيء يحدث بفضل العمل الجماعي الذي نقدمه”.

واعترف المدافع: “في غرفة الملابس يطلقون النكات بالفعل حول الأهداف، لكنّ هذا الجزء الأقل أهمية.. إن تحقيق الفوز يظل أقل شيء”.

وحول أسلوب لعب الفريق هذا الموسم، قال: “في البداية كان الأمر صعبًا بالنسبة لنا وكان الأمر يتعلق بالاستمرارية.. وإذا عرفنا كيف نتماسك دفاعيا، فإن لدينا 3 طائرات ستقتلك عندما يعثرون على الهجمات المرتدة”.

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