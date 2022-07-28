الخميس 29 ذو الحجة 1443 ﻫ - 28 يوليو 2022 |
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غانا تواجه سويسرا استعدادا لكأس العالم

منذ 3 دقائق
كأس العالم

كأس العالم

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سيلتقي منتخب غانا مع نظيره السويسري في مباراة ودية بدولة الإمارات العربية المتحدة استعدادا لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم التي ستقام في قطر.

وقال الاتحاد الغاني لكرة القدم اليوم الخميس إن المباراة ستقام بين الفريقين في ملعب بني ياس في أبوظبي يوم 17 نوفمبر تشرين الثاني المقبل أي بعد أيام فقط من التجمع استعدادا لخوض النهائيات العالمية.

وسيبدأ انضمام اللاعبين الدوليين لمنتخبات بلادهم في 13 نوفمبر مع توقف بطولات الدوري المحلية لإفساح المجال أمام البطولة العالمية التي يشارك فيها 32 منتخبا وتقام ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر كانون الأول.

وللاستعداد للنهائيات سيتوجه منتخب غانا إلى أبوظبي قبل البطولة.

وفي النهائيات سيلعب منتخب غانا ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات البرتغال وكوريا الجنوبية وأوروجواي.

وسينافس منتخب سويسرا ضمن المجوعة السابعة إلى جانب البرازيل والكاميرون وصربيا.

    المصدر :
  • رويترز

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