غايتجي يصنف نفسه الأول وهذا ما قاله لمحمدوف عندما انهار من البكاء

حزن كبير يخيم على محبي الرياضة القتالية بعد اعتزال البطل الروسي حبيب نور محمدوف الذي لم يسبق له أن خسر في أي مباراة خاضها في حياته، ويعتبر نزاله مع الأميركي جاستن غايتجي هو الأخير في مسيرته الزاخرة بالفوز والنجاحات.

وبعد اعتزال حبيب أعلن غايتجي، أنه الآن رقم واحد في الوزن الخفيف بعد اعتزال نورمحمدوف بطولة القتال النهائي “يو إف سي”.

وقال غايتجي بعد التصريح الصادم لنورمحمدوف، “أنا رقم واحد، بعد رحيله. داستن بويرير وكونور مكغريغور سيقاتلان يوم 23 يناير/كانون الثاني. والأمر ليس رسمي بعد، لذلك إذا كان ماكغريغور يريد الحصول على الحزام، فأنا هنا. وإن أرادوا منحه لشخص آخر، فليكن ذلك. لكنني مستعد. . أنا مستعد للقتال مرة أخرى. هذه وظيفتي. هذه هي حياتي. أحبها كثيرًا”.

وأضاف المقاتل الأمريكي معلقا نزاله مع نورمحمدوف: “علمت أنني لم أكن خائفًا من الخنق. والضربة القاضية أمر سيء لأن هناك عواقب صحية…”.

غايتجي، وفي تصريح لـBT Sport قال إنه قال لحبيب: “لم تسنح لي الفرصة لإخبارك، لكنني آسف جداً لخسارتك، لقد جعلت والدك فخوراً حقاً”.

وكان قد ظهر غايتجي كان أمام عدسات كاميرات وسائل الإعلام وهو يواسي حبيب، الذي كان يجهش بالبكاء، لأنه خاض أول مباراة له بعد وفاة والده عبدالمناف، الذي توفي قبل 3 أشهر جراء إصابته بفيروس كورونا، وكان يلازمه في النزالات التي شارك فيها.

"I haven't had the chance to tell you, but I'm so sorry for your loss."

"You just made your father really proud!" ♥️@Justin_Gaethje is nothing but a class act. He told @AdamCatterall what he said to Khabib after the fight 👏 pic.twitter.com/km8rHmOTlR

— UFC on BT Sport (@btsportufc) October 24, 2020