غرامة تصل لـ 2 مليون جنيه.. دول تجرم تدخين السجائر الإلكترونية

اتبعت دول عدة سبل متباينة للحد من ظاهرة التدخين، فراح بعضها يعاقب على التدخين في الأماكن العامة مثل محطات القطارات والمطارات والمدارس، لكن دولة واحدة ذهبت إلى أبعد من ذلك: حظر التدخين في البلاد نهائيا.

التحذيرات المتواترة من مخاطر السجائر الإليكترونية دفعت بعض الدول للتفكير في حظرها، لكن الهند بات أول بلد في العالم يتخذ مثل هذه الخطوة بفرض “حظر تام” عليها، فيما تعتزم الولايات المتحدة اتخاذ خطوة مشابهة.

ومع بداية فصل الصيف يحزم الكثيرون حقائبهم للسفر والترحال خارج البلاد، قاصدين دول آخرى بقوانين وقواعد وغرامات تختلف عن هنا، فقد تكون بعض الأمور عادية في مصر ولكن في دول أخرى غير مسموح بها وقد تعرض نفسك للسجن أو الغرامة وخاصًة السجائر الإليكترونية.

فقد يعتبر شرب السجائر الإليكترونية في مصر مسموح به، ولكن في دول أخرى غير مسموح بها إطلاقًا وقد يتطلب منك دفع غرامة مالية مقابل استخدامك لها أو السجن، ومن بين الدول غير المسموح بها استخدام السجائر الإليكترونية وتحصل فيها على أخطر العقوبات تايلاند وسنغافورة وأستراليا، يمكن تغريم السياح غير المرتابين في تايلاند بما يصل إلى 30 ألف بات أي يقدر بنحو 15865 جنيه مصري، أو السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، في سنغافورة ، قد يعني امتلاك سيجارة إلكترونية غرامة قدرها 2000 دولار سنغافوري أي حوالي 26940 جنيه مصري.

فيما أعلنت أستراليا مؤخرًا عن حملة على السجائر الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين ، والتي تتطلب الآن وصفة طبية من الطبيب، لتجنب غرامة ضخمة تصل إلى 222 ألف دولار أسترالي حوالي 2,845,708 جنيه مصري، حتى أن بعض الولايات الأسترالية تفرض عقوبات بالسجن لاستيراد سائل النيكوتين الإلكتروني.

في العام الماضي ، أعلنت الشواطئ في الوجهات الإسبانية الشهيرة مثل برشلونة عن حظر التدخين ، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو، ويتم تطبيق هذا في 115 من أصل 3514 شاطئًا في إسبانيا ، بما في ذلك كوستا ديل سول وجزر بيليار.

بينما يعد هذا حظرًا على السجائر تحديدًا ، يجب على مستخدمي السجائر الإلكترونية التحقق من السلطات للتأكد من أنهم آمنون لاستخدام السجائر الإلكترونية، وقد يُحكم على مشجعي كرة القدم المتجهين إلى كأس العالم قطر 2022 بالسجن لمدة ثلاثة أشهر أو غرامة تصل إلى 10000 ريال للتدخين الإلكتروني، والتي تقدر بالجنيه المصري حوالي 51652، ومن الدول الأخرى التي حظرت التدخين تركيا والبرازيل واليابان وسيشل وبربادوس.