غريزمان يغازل ميسي.. قادر على تحويل البطيخ إلى كافيار

سلط موقع “غول” الرياضي، الضوء على العلاقة بين نجمي فريق برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان غريزمان.

ونفى غريزمان، وجود أي خلافات أو مشاكل بينه وبين زميله قائد فريق برشلونة ميسي.

وكان أحد أخوال غريزمان قد انتقد ميسي في العام الماضي، فيما قال وكيل أعمال سابق للمهاجم الفرنسي أن موقف “البرغوث” تجاه نجم أتلتيكو مدريد السابق “مؤسف”.

وكان غريزمان قد انتقل إلى برشلونة في العام 2019 لتعزيز خط هجوم “البلوغرانا” بعد رحيل نجمه البرازيلي، نيمار، إلى نادي باريس سان جيرمان، ولكن على مدى عامين فشل العملاق الكتالوني بالفوز ببطولة الدوري الإسباني وبطولة دوري أبطال أوروبا.

ولكن غريزمان نفى في حديث إلى صحيفة “ليكيب” الفرنسية ونقل مقتطفات منه موقع “غول” وجود أي خلافات بينه وبين ميسي.

وأوضح غريزمان الذي يتواجد حاليا مع منتخب “الديوك” للمشاركة في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم أن علاقته مع قائد برشلونة لا يعكر صفوها شيء، مضيفا: “نحن متوافقان بشكل جيد، ونتواصل مع بعض خلال التدريبات، بالإضافة إلى تبادلنا الرسائل عبر الهاتف”.

وكال اللاعب الفرنسي، البالغ من العمر 30 عاما الكثير من المديح لـ”الساحر الأرجنتيني”، قائلا: “من السهل اللعب مع ميسي داخل المستطيل الأخضر، فهو قادر على تحويل البطيخ (تمريرة عادية) إلى كافيار (يسجل هدفا أو يصنعه من تلك التمريرة)، ولا نملك أي ضغوطات لإضاعة أي تمريرة معه”.

وأردف: ” الأمور بشكل أفضل في برشلونة، و لكن هذا العام ، كان الوضع معقدًا بعض الشيء لأننا تعرضنا لكثير من الإصابات ولعبنا في نظام لم يكن فيه الجميع بالضرورة في أفضل مركز لهم. لكننا سنبدأ الموسم مع لاعبين جدد وسيكون مثمرا أكثر”.

واعترف غريزمان أنه لم يكن سعيدا على الدوام خلال العامين اللذين قضاهما حتى الآن في “الكامب نو”، مشيرا إلى أنه كان يشعر بالاسيتاء عندما لا يكون ضمن خيارات المدرب للعب أساسيا.

واستدرك قائلا:”لكن هذه اختيارات المدرب وعليك أن تقبلها وتفعل كل ما في وسعك لتغيير رأيه.”