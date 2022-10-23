الأحد 27 ربيع الأول 1444 ﻫ - 23 أكتوبر 2022 |
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غريزمان يقود أتليتيكو مدريد للفوز على ريال بيتيس

منذ 33 دقيقة
غريزمان

غريزمان

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أحرز أنطوان غريزمان هدفين في الشوط الثاني، أحدهما من ركلة ركنية مباشرة، ليمنح أتليتيكو مدريد الفوز 2-1 على مضيفه ريال بيتيس ويبقى دون هزيمة للمباراة الخامسة على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

وتقدم أتليتيكو إلى المركز الثالث برصيد 23 نقطة، وبفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد المتصدر ونقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني الذي يستضيف أتليتيك بيلباو اليوم. ويأتي بيتيس خامسا وله 20 نقطة.

وافتتح غريزمان التسجيل في الدقيقة 54 حيث نفذ ركلة ركنية مباشرة داخل شباك الحارس روي سيلفا.

وبعد حوالي ربع ساعة تلقى غريزمان تمريرة من البديل ماتيو كونيا وسدد كرة قوية بقدمه اليمنى مرت من بين ساقي الحارس سيلفا ودخلت المرمى.

وقلص بيتيس الفارق من ركلة حرة نفذها نبيل فقير من حافة منطقة الجزاء في شباك الحارس يان أوبلاك في الدقيقة 84، لكن أتليتيكو صمد في الدقائق الأخيرة ليخرج بالانتصار.

    المصدر :
  • رويترز

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