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غضب بالشارع المصري "سخر" من آلام الفلسطينيين

منذ ساعة واحدة
من افيش المسلسل

من افيش المسلسل

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أثار مسلسل مصري غضب رواد مواقع التواصل، إثر ما اعتبروه سخريته من آلام ومعاناة الفلسطينيين، وإعادة بث حوار شهير دار لأم فلسطينية كانت تبحث عن ابنها في إحدى المستشفيات التي انتقل إليها ضحايا كثيرون جراء القصف الإسرائيلي.

وخلال عرض لمسلسل” لانش بوكس” فوجئ المتابعون بحوار داخل محل تجاري، حيث تدخل فتاتان تتقمص شخصية إحداهما الفنانة جميلة عوض للسؤال عن شاب، وتقول للموظف داخل المحل “احنا بنسأل عن شاب اسمه يوسف أو ياسين بيشتغل عندكم هنا شعره كيرلي وأشقر وحليوة”، فيرد الموظف قصدك ياسين هو في إجازة حاليا.

ويتطابق النص مع حوار قالته والدة الطفل الفلسطيني يوسف في غزة التي بث لها فيديو شهير تقول فيه بحثا عن ابنها إن “اسمه يوسف أبيضاني وشعره كيرلي وحلو” في مشهد مؤلم لن ينساه العالم.

وتواصل بعض المغردين مع كاتب المسلسل المؤلف عمرو مدحت للتأكد من أنه كتب هذا النص أم لا؟، فرد بإرسال النص الأصلي للحوار وبه اسم يوسف وليس ياسين وأسمر ويرتدي نظارة” ما يعني أن النص الأصلي تم تغييره وأضيف بدلا منه كلمات الأم الفلسطينية المكلومة التي هزت ضمير العالم.

    المصدر :
  • العربية

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