الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
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غضب عارم لمعجبي فيلم Minions.. ما القصة؟

منذ 5 دقائق
فيلم مينيونز

فيلم مينيونز

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أثار ترند على “تيك توك” موجة من الغضب داخل دور السينما في بعض المناطق في بريطانيا، حيث انتشرت فيديوهات على المنصة تظهر شبابًا يرتدون بدلات لمشاهدة فيلم Minions في مجموعات كبيرة ويهتفون بصوت عالٍ أثناء العرض على “تيك توك”، وحصدت الفيديوهات ملايين المشاهدات.

لكن دور السينما لم تكن ممتنة، حيث اشتكى العديد من سلوك المشجعين الشباب الذين انجذبوا إلى الفيلم والى الترند.

كما واضطرت السينما الوحيدة في “جيرنزي” إلى إلغاء المزيد من عروض الفيلم، وألقت اللوم على “السلوك السيئ”، بما في ذلك التخريب، ورمي الأشياء، وإساءة معاملة الموظفين من قبل الشباب.

وشرح مدير سينما “مالارد” دانيال فيليبس سميث لـ BBC news ان “الامر كان محزناً للغاية، عائلات غادرت قبل بدء الفيلم والأطفال كانوا يذرفون الدموع”.

كما وأكّد أنّ السينما عانت من أثر مالي “هائل” من جميع المبالغ المستردة للمشاهدين الذين لم يتمكنوا من مشاهدة الفيلم.

في المقابل، اعتبر البعض تصرّف الشباب لا ينمّ عن نيّةٍ سيّئة.

أمّا سلسلة أفلام Minions، التي بدأت مع فيلم Despicable Me عام 2010، تتبع سوبرفيلين جرو الذي تم إصلاحه وجيشه المكون من أتباع صفراء صغار، والذين سرعان ما أصبحوا موضوعًا لميمات لا نهاية لها على الإنترنت.

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