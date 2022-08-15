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غفا على الطريق.. شرطي ياباني يُضيع ملفّات تحقيق تخصّ 400 شخص

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 15 - أغسطس - 2022 12:46 مساءً
عنصران من الشرطة اليابانية

عنصران من الشرطة اليابانية

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أفادت وكالة فرانس برس بأن شرطيًا يابانيًا اضاع ملفات تحقيق تتضمن معلومات وتفاصيل شخصية عن حوالي ٤٠٠ شخص، منهم مشتبه بهم بارتكاب جرائم، بعدما أفرط في شرب الحكول وغفا في الشارع.

الشرطي البالغ ٤٩ عامًا أضاع محفظة تحتوي على الملفات في منطقة “هيوغو الغربية” يوم الجمعة الماضي، وفق ما أبلغ مسؤول في الشرطة الوكالة الفرنسية، مشيرًا الى ان الملفات تتضمن أسماء وعناوين الأشخاص.

ووفق احد اهم المراكز الإعلامية في اليابان، خرج الشرطي لشرب الكحول مع زملائه وغفا في طريق عودته الى المنزل وأضاع المحفظة.

وعندما استيقظ بالقرب من محطة للقطار، لم يتمكن من ايجاد المحفظة التي تحمل الملفات المتضمنة معلومات حول ٤٠٠ شخص، وفق تقارير صحفية.

وأشارت التقارير الى ان هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في اليابان، اذ في حزيران الماضي، قالت السلطات في مدينة اماغاساكي إنّ مقاولًا أضاع محفظة تحتوي على ذاكرة USB تتضمن معلومات عن ٤٦٠ ألف مقيم، عندما خرج لاحتساء الكحول وغفا في طريق العودة الى المنزل.

وقد وجدت السلطات الذاكرة بعد يوم من انتشار خبر اختفائها.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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