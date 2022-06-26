غلطة وندمان عليها.. هاني شاكر يكشف حقيقة إهانة نقابة الموسيقيين

أثارت تصريحات الفنان المصري، هاني شاكر، حول جلوسه على كرسي نقابة الموسيقيين (تسلمه منصب النقيب)، جدلا كبيرا بعد أن وصف ذلك بـ”غلطة وندمان عليها”.

وبعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بجزء من تصريحات الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين في مصر، نشر الأخير على حسابه في “إنستغرام” مقطع فيديو لكامل حديثه المجتزأ، مرفقا إياه ببيان قال فيه: “توضيحا لما أثير في الفترة الاخيرة عن أنني قلت إن جلوسي علي كرسي النقابه هو “غلطة وندمان عليها”، فأحب أن أوضح أولا أن المواقع التي اكتفت بنشر هذا العنوان دون باقي الحديث لم توضح المقصود بقول هذا التصريح، الذي كنت أقصد به العمل العام وهذا ما قلته وأوضحته في البرنامج، فالعمل العام جعلني لقمة سائغه للإعلام والسوشيال ميديا وعرضة للتطاول والإهانة والنيل من تاريخي الفني ومن شخصي، والذي لم اتخيل أبدا أن اتعرض له طوال حياتي”.

وأضاف هاني شاكر: “لكن هذا لا يمنع أبدا أنني فخور وسعيد بالثقة الغالية التي منحتني إياها الجمعية العمومية وبكوني نقيب لموسيقيين مصر خلفا لسيدة الغناء العربي أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب والموسيقار أحمد فؤاد حسن، وغيرهم هذه الفئة التي أتشرف بخدمتها والانتماء لها”.