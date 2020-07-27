غنت فيروز من كلماته..رحيل “شيخ شعراء فلسطين” في كندا

ساد الحزن الدوائر الثقافية والأدبية الفلسطينية يوم الاثنين لرحيل الشاعر هارون هاشم رشيد الذي توفي بمدينة ميسيساجا في كندا عن عمر ناهز 93 عاما.

ونعاه كبار المسؤولين الفلسطينيين وفي مقدمتهم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية الذي وصفه بأنه ”شيخ شعراء فلسطين“.

ونعت الأوساط الفكرية والثقافية العربية، الاثنين 27 تموز، أحد أبرز الشعراء العرب، شاعر “القضية والثورة”، تاركا خلفة إرثا ثقافيا وشعريا كبيرا للأجيال العربية والفلسطينية.

وقال وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف في بيان ”عزاؤنا بالفقيد الكبير ما تركه من أثر وإرث كبير في الثقافة والشعر والوعي للأجيال التي تحفظ اسم المناضل والشاعر الذي رهن حياته من أجل قضايا شعبه ووطنه“.

ومن أبرز القصائد الشعرية المعروفة للشاعر الراحل، القصيدة التي غنتها فيروز، والتي سمعها الملايين على مدى أجيال واجيال والتي يبدأ مطلعها بالكلمات التالية:

سنرجع یوماً إلى حینا … ونغرق في دافئات المنى…. سنرجع مهما یمر الزمان … وتنأى المسافات ما بیننا.

ونشر للشاعر نحو 20 ديوانا شعريا، كان من أبرزها، “عدة الغرباء” و”أرض الثورات” و”فدائيون” و”مزامير الأرض والدم” و”يوميات الصمود والحزن” و”ثورة الحجارة”.

وكانت وزارة الثقافة الفلسطينية اختارته شخصية العام الثقافية في 2014 كما نال وسام القدس عام 1990 وقلده الرئيس الفلسطيني وسام الثقافة والعلوم والفنون في 2016.

ولد الشاعر الراحل في حارة الزيتون بمدينة غزة عام 1927 وأصدر قرابة العشرين ديوانا منها (عودة الغرباء) و(غزة في خط النار) و(حتى يعود شعبنا) و(سفينة الغضب) و(رسالتان) و(رحلة العاصفة) و(فدائيون) و(مفكرة عاشق) و(يوميات الصمود والحزن) و(النقش في الظلام) و(ثورة الحجارة) و(طيور الجنة) و(وردة على جبين القدس).

أُطلقت عليه العديد من الألقاب منها ”شاعر العودة“ و“شاعر الثورة“ و“شاعر القرار 194“ و“المؤرخ الشعري للقضية الفلسطينية“.

تغنى بأشعاره بعض من كبار الفنانين العرب مثل فيروز ومحمد فوزي وكارم محمود ومحمد قنديل ومحمد عبده وطلال مداح.

كما ألف مسرحيات شعرية منها (السؤال) بطولة كرم مطاوع وسهير المرشدي و(سقوط بارليف) التي قدمت علي المسرح القومي بالقاهرة عام 1974 إضافة للعديد من المسلسلات والسباعيات التي كتبها لإذاعة صوت العرب وعدد من الإذاعات العربية.