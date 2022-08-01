غوارديولا بعد الهزيمة أمام ليفربول: ثقتي لم تهتزّ

بعد الهزيمة أمام ليفربول في الدرع الخيرية، وجّه الإسباني “بيب غوارديولا”، مدرب مانشستر سيتي، رسالة دعم للاعبيه لرفع معنوياتهم.

وهُزم مانشستر سيتي 1-3 أمام ليفربول في مباراة درع المجتمع في إنكلترا يوم السبت الماضي، ليسقط بطل الدوري الإنكليزي الممتاز في آخر موسمين في أول اختبار بالموسم الجديد أمام منافسه الأبرز خلال السنوات الأخيرة، بعد أداء قوي من الريدز.

غير أن الهزيمة لم تهزّ ثقة غوارديولا، حيث أكّد أنه لا داعي للقلق، وأن فريقه سيكون ندًّا قويا في الموسم الجديد.

وقال مدرب مانشستر سيتي في تصريحات للصحفيين: “لا يوجد سبب لعدم التحلي بالثقة أو للقلق، فما حققه هذا الفريق ليس فقط في الدوري بل في الكؤوس المحلية أيضا وفي دوري أبطال أوروبا يتحدث عن نفسه”.

وأضاف: “لا أعرف ماذا سيحدث خلال هذا الموسم، لكنني أعرف اللاعبين جيدا، ولا أشكك في قدراتهم أبدا”.

وتابع غوارديولا: “قبل أيام لعبنا ضد بايرن ميونخ وظهرنا بأداء جيد جدا، وكذلك فعلنا أمام ليفربول أيضا، ولا أشعر بأننا على مسافة بعيدة”.

يذكر أن مانشستر سيتي حملته نحو تحقيق لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي بزيارة وست هام يونايتد يوم 7 أغسطس/ آب الحالي في الجولة الأولى من الموسم الجديد.