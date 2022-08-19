غوارديولا: ليفربول ليس شأني

تطرّق “بيب غوارديولا”، مدرب مانشستر سيتي، إلى مواجهة نيوكاسل، الأحد 21 آب، في إطار الجولة الثالثة من عمر الدوري الإنكليزي.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي: “بشأن صفقة “سيرجيو غوميز”، حتى الآن كل شيء على ما يرام، نعم هو مستعد ويتواجد في خططنا للمباراة”.

وأضاف: “برناردو سيلفا لاعبنا ويعرف جيدًا ما هي طموحات الفريق، ولكن لا أعرف ماذا سيحدث”.

وبالنظر إلى أفضلية سيتي بعد تعثر ليفربول، علّق غوارديولا: “الحديث مبكر بعد مباراتين فقط، لا يمكن أن نخطط للمستقبل، سنواجه نيوكاسل وسنحاول التطور”، مضيفًا: “لم نخض سوى مباراتين، أمامنا طريق طويل، بداية من الشهر المقبل سنحاول تطوير أسلوب اللعب، علينا المواصلة، ليفربول ليس شأني”.

وحول “إيدي هاو”، مدرب نيوكاسل، أوضح “الأرقام تتحدث عنه، وصل في وضع صعب الموسم الماضي، وعند تولي الملاك الجدد، قدم مسيرة مذهلة من المباريات”، قائلًا: “عانينا كثيرًا في المباراة الأخيرة أمامهم، خوض المباراة في نيوكاسل يضمن دائمًا أجواء خاصة”.

وبالنظر إلى خطط ودية برشلونة، قال: “سنعود يوم الخميس، والفائدة منها تتمثل في التواجد مع اللاعبين الجدد”.