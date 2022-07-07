الخميس 8 ذو الحجة 1443 ﻫ - 7 يوليو 2022 |
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غوارديولا متمسّك بالجزائري رياض محرز

منذ 40 دقيقة
غوارديولا واللاعب الجزائري رياض محرز

غوارديولا واللاعب الجزائري رياض محرز

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أعلن النجم الاسكتلندي السابق “آلان هاتن” أن الإسباني “بيب جوارديولا” مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، متمسك باستمرار لاعبه الجزائري “رياض محرز”.

ويوجد قائد منتخب الجزائر حاليا في مُفاوضات مع إدارة بطل إنجلترا، من أجل الوصول لاتفاق بشأن راتبه وعقده الجديد بما يتناسب مع المستويات التي قدمها في الفترة الأخيرة.

كلام “آلان هاتن” جاء في حديث لموقع “فوتبال إنسايدر” الإنجليزي بقوله: “محرز لاعب مميز. لا يمكنني القول إنه يُحلق بعيدا عن الآخرين لأن هذا ليس صحيحا، لكن من المؤكد بالنسبة لي هو أنه يقوم بشيء ما كلما كانت الكرة في حوزته”.

وأضاف :”سيتي صرف مبلغًا كبيرًا من أجل ضمه من ليستر سيتي، لكن محرز من جانبه برهن على قيمته بمستويات كبيرة داخل الملعب”، مشيرًا الى أن بيب جوارديولا يدعم فكرة التجديد له بعقد طويل الأمد لأنه لاعب حاسم، وفرض نفسه في تشكيلة مليئة بالنجوم.

وختم مشدّدًا: “بالنسبة للاعب جناح مثل محرز يُسجل أهدافًا كثيرة، ونادرا ما يكون لاعب في منصبه بمثل تلك الفعالية، وبالتالي فإن الاحتفاظ به أمر مهم لأنه ساحر”.

ويرتبط رياض محرز بعقد مع بطل إنجلترا يمتد حتى صيف 2023، مع إمكانية التمديد في الفترة المقبلة.

    المصدر :
  • العين الإخبارية

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