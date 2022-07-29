الجمعة 30 ذو الحجة 1443 ﻫ - 29 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غوارديولا محذّرًا لاعبيه من محمد صلاح: تهديد لا يُصدَّق!

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 29 - يوليو - 2022 6:46 مساءً
بيب غوارديولا

بيب غوارديولا

A A A
طباعة المقال

حذّر الإسباني “بيب غوارديولا”، مدرّب مانشستر سيتي، لاعبي فريقه من خطورة مهاجم ليفربول المصري “محمد صلاح”، وذلك قبل مواجهة الفريقين السبت 30 تموز، ضمن كأس الدرع الخيرية.

وتقام المواجهة في تمام الساعة الـ16:00 بتوقيت غرينيتش على أرضية ملعب “كينغ باور” في مدينة ليستر.

غوارديولا قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، محذرًا لاعبيه من صلاح: “أنا لا أقول أي شيء جديد عن خطورة صلاح، لأننا نعرف ذلك”.

وأضاف: “صلاح لاعب استثنائي، تهديد لا يصدق، هداف كبير. نحن نعرف جودته”.

وأكمل المدرب الإسباني: “سنحاول الفوز باللقب الأول (في الموسم الجديد). نحن نعرف الخصم جيدا، سيحدد مدى جودتنا بعد ثلاثة أسابيع من التحضير للموسم الجديد”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من منوعات

كاتالونيا.. روّاد النوادي الليلية يتعرّضون للحقن بمواد غامضة
انجلينا جولي وبراد بيت
بعد 6 سنوات من انفصاله عن أنجلينا جولي.. هل يواعد براد بيت امرأة جديدة؟
محمد رمضان
ما حقيقة ترشيح محمد رمضان لجائزة بيلبورد العالمية؟

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

القمح
سوريا تسرق قمحنا... ومن أين يأتي القمح الى افران شمسين؟
السويداء تشهد اشتباكات عنيفة بين مسلحين محليين وتجار مخدرات
السويداء تشتعل.. اشتباكات رجال الكرامة و "الفلحوط" توقع 17 قتيلاً
فرنسا قدمت 50 باصاً هبة إلى لبنان
ماذا حلّ بـ"الباصات الفرنسية"؟