غوارديولا محذّرًا لاعبيه من محمد صلاح: تهديد لا يُصدَّق!

حذّر الإسباني “بيب غوارديولا”، مدرّب مانشستر سيتي، لاعبي فريقه من خطورة مهاجم ليفربول المصري “محمد صلاح”، وذلك قبل مواجهة الفريقين السبت 30 تموز، ضمن كأس الدرع الخيرية.

وتقام المواجهة في تمام الساعة الـ16:00 بتوقيت غرينيتش على أرضية ملعب “كينغ باور” في مدينة ليستر.

غوارديولا قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، محذرًا لاعبيه من صلاح: “أنا لا أقول أي شيء جديد عن خطورة صلاح، لأننا نعرف ذلك”.

وأضاف: “صلاح لاعب استثنائي، تهديد لا يصدق، هداف كبير. نحن نعرف جودته”.

وأكمل المدرب الإسباني: “سنحاول الفوز باللقب الأول (في الموسم الجديد). نحن نعرف الخصم جيدا، سيحدد مدى جودتنا بعد ثلاثة أسابيع من التحضير للموسم الجديد”.