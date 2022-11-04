غوارديولا: هالاند يتحسّن ويقترب من العودة لسيتي

أكّد “بيب غوارديولا”، مدرّب مانشستر سيتي، أنّ هدّاف الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم “إرلينغ هالاند” “تحسّن للغاية” وقد يعود للعب في مواجهة فولهام غدا السبت.

ولم يغامر غوارديولا بهالاند في مواجهة إشبيلية في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، بعدما حسم سيتي بالفعل صدارة المجموعة، وذلك بعدما تعرّض النرويجي لإصابة أمام ناديه السابق بروسيا دورتموند في الأسبوع السابق.

وسجّل هالاند، الذي انسجم سريعًا في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد انتقاله لمانشستر في فترة الانتقالات الصيفية، 22 هدفًا في مختلف المسابقات، وقد يحظى بفرصة لزيادة رصيده المذهل السبت.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي:”أصبح أفضل بكثير. وسنحدد (موقفه) اليوم. إنها خطوة إيجابية، بدأ التدريب اليوم وسنرى بعد الظهيرة، وسنأخذ برأيه في الاعتبار، ورأي الطبيب (إن كان سيلعب) 90 دقيقة أو أقل، سنرى”.

وأثنى المدرب الإسباني على جيرار بيكي مدافع برشلونة بعدما أعلن اعتزاله هذا الأسبوع، وستكون مباراته الأخيرة مع فريقه، الذي فاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين حين كان غوارديولا مدربًا له، غدا السبت.

وأضاف: “خبر مفاجئ. أعرف والده ووالدته، هو إنسان رائع. كان يجيد في المباريات الكبرى، كان دائما في أعلى المستويات. كل الأندية الكبرى تحتاج للاعبين من هذا النوع. فاز بكل شيء مع برشلونة وإسبانيا. حان الوقت (للاعتزال)، والمستقبل سيكون مشرقًا، هو فتى ذكي. إنه لشرف كبير لي أن أدربه، لقد أمضينا أربع سنوات رائعة معا”.