الأربعاء 25 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 18 يناير 2023 |
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غوارديولا يؤكد جاهزية دي بروين ودياز وستونز لمباراة توتنهام

منذ 58 دقيقة
غوارديولا ودي بروين

غوارديولا ودي بروين

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قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن كيفن دي بروين صانع ألعاب فريقه غاب عن المران في وقت سابق بسبب مشكلة شخصية لكنه جاهز للعب حين يستضيف توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ، الخميس.

وأضاف غوارديولا أن المدافع روبن دياز، الذي غاب بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية أثناء مشاركته في كأس العالم مع البرتغال أصبح جاهزا مثله مثل المدافع جون ستونز الذي غاب عن آخر مباراتين.

وقال غوارديولا للصحفيين اليوم الأربعاء حين سُئل عن دي بروين “كان لديه مشكلة شخصية ولم يتدرب (أمس الثلاثاء) لكنه عاد اليوم.

“عادا(ستونز ودياز). شاركا في آخر حصتين تدريبيتين. سنتدرب بعد الظهيرة وسنرى الطريقة التي علينا اللعب بها ومن سيشارك”.

ويتطلع سيتي، ثاني الترتيب والمتأخر عن أرسنال المتصدر بثماني نقاط، للعودة للانتصارات بعد خسارة مباراة القمة أمام غريمه مانشستر يونايتد.

ويعاني الفريق من مشكلة هجومية بعدما سدد مرة واحدة على المرمى في آخر مباراتين.

وقال غوارديولا “في بعض الأوقات، تكون انسيابية الأداء لدينا ليست جيدة كالمعتاد.

“لخلق الفرص عليك أن تلعب جيدا مع تحضير جيد (للهجمة) لزعزعة خط دفاع (المنافس). نحن عانينا في آخر مباراتين.

“حين نلعب جيدا فالأمر يعود للخطة، دورنا (كجهاز فني) هو إيجاد الحلول هذا ما علينا فعله والحالة الذهنية للاعبي الفريق ليست محل شك”.

وخسر توتنهام، منافس سيتي، مباراته الأخيرة أمام أرسنال في قمة شمال لندن ويحتل المركز الخامس برصيد 33 نقطة وخاض مباراة أكثر من فريق المدرب غوارديولا.

    المصدر :
  • رويترز

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