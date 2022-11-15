غوارديولا يتحضّر لحسم مستقبله مع مانشستر سيتي

يتحضّر الإسباني “بيب غوارديولا”، المدير الفني لمانشستر سيتي، لحسم مستقبله خلال الأيام القليلة المقبلة.

وينتهي تعاقد غوارديولا مع مانشستر سيتي، بنهاية الموسم الجاري، دون التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

ووفق صحيفة “ديلي ميل”، فإن غوارديولا سوف يستفيد من فترة كأس العالم، للراحة والتفكير فيما يجب القيام به بعد 30 حزيران (توقيت نهاية عقده مع المان سيتي).

كما أنه يخطط للسفر إلى أبو ظبي، للقاء مسؤولي مانشستر سيتي، من أجل شرح خططه للمستقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن غوارديولا سعيد بالحضور في مانشستر سيتي، لكنّ أمر التجديد يتوقف على مدى قدرته على تحفيز الفريق الذي توج بلقب البريميرليج 4 مرات في آخر 5 مواسم.

هذا ويتمنى حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع المان سيتي هذا الموسم، وهو اللقب الذي ينقصه مع الفريق الإنكليزي.