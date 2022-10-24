غوارديولا يتوقّع أن يحطّم هالاند رقم محمد صلاح

توقّع الإسباني “بيب غوارديولا”، مدرب مانشستر سيتي، تحطيم مهاجمه النرويجي “إيرلينغ هالاند” للرقم القياسي المسجل باسم المصري “محمد صلاح”.

ويخطف هالاند كل الأنظار خلال الموسم الحالي، حيث يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 17 هدفًا في 11 مباراة، بفارق 7 أهداف عن أقرب ملاحقيه هاري كين مهاجم توتنهام.

وعن توهج هالاند الاستثنائي في موسمه الأول بالبريميرليغ، قال جوارديولا لموقع ناديه الرسمي: “ليس عليك أن تكون عبقريًا، إذا استمر هالاند بهذا الإيقاع، فإنه سيحطم الرقم القياسي الخاص بالتسجيل في موسم واحد من البريميرليغ”.

ويُعتبر صلاح صاحب الرقم القياسي في ما يخص عدد الأهداف المسجلة خلال 38 جولة من عمر موسم واحد لمسابقة البريميرليغ بواقع 32 هدفًا، وذلك رفقة ليفربول في 2017-2018.

وأضاف:” لكن في كرة القدم، ربما تسجّل وبعد أيام قليلة تتوقف عن التسجيل، لا تعرف، لكن استمرار هالاند بهذا المعدل فإنه سيحطم الرقم القياسي”، مشيرًا الى أنّ “هالاند يكون سعيدًا عندما نفوز وليس عندما لا نفعل ذلك، كل المهاجمين الذين رأيتهم، صامويل إيتو، ديفيد فيا، ليونيل ميسي، روبرت ليفاندوفسكي، توماس مولر وسيرجيو أجويرو، لديهم طموح لا يصدق لتسجيل الكثير، هذا طبيعي، وهالاند مثلهم”.

كما اعتبر أنّ “الفترة التي عاشها هالاند في بروسيا دورتموند ساعدته”، آملًا “في غضون سنوات قليلة أن يكون لاعبًا أفضل بفضل زملائه الذين يلعب معهم هنا في السيتي”.