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غوارديولا يحذر من ليفربول

منذ 4 ساعات

غوارديولا

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أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن التنافس على صدارة الدوري الإنجليزي ما زال أمرا ممكنا، وذلك رغم فارق النقاط الكبير بينه وبين تشيلسي أقرب منافسيه.

وقال غوارديولا في تصريحات للصحافة: “يمكننا التفكير في تشيلسي كأقرب المنافسين لنا، ولكننا في يناير ولم يتقرر شيء بعد، كما أن لدى ليفربول مباراتين وإذا فازوا سيكون الفارق 8 نقاط فقط”.

اتسع الفارق بين السيتي وما بين تشيلسي إلى 13 نقطة بعد أن فاز بهدف نظيف سجله كيفين دي بروين في قمة الأمس من البريميرليغ.

بينما يأتي ليفربول في المركز الثالث بفارق نقطة خلف تشيلسي، لكن ما زال لديه مباراتان أقل، ويصر غوارديولا على أن الـ”ريدز” لا يزالون يشكلون تهديدا لفريقه.

نجح فريق مانشستر سيتي في مواصلة النتائج الجيدة في الجولات الأخيرة، بينما تعثر كل من ليفربول وتشيلسي وفقدا العديد من النقاط مما جعل العديد من المراقبين يقولون بأن السيتي قادر على حسم اللقب لصالحه في أقرب وقت ممكن.

وعلق غوارديولا على ذلك بوضوح قائلا: “سيقول الناس إن الأمر انتهى، ولكنهم يعلمون بالفعل أن الأمر لم ينته، ومن المستحيل التفكير في ذلك ونحن لا زلنا في شهر يناير”.

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