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غوارديولا يحسم موقف محرز في مانشستر سيتي

منذ 43 دقيقة
محرز وعوارديلا

محرز وعوارديلا

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بعد تكهنات حول مستقبل النجم الجزائري رياض محرز، حسم الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، موقف لاعبه محرز من البقاء مع الفريق في الموسم المقبل.

رياض محرز يمتلك عقدا مع مانشستر سيتي، يستمر حتى صيف 2023، وكان يتفاوض من أجل تمديده في الأشهر الماضية، ولكن المُفاوضات توقفت دون سابق إنذار.

وجاء توقف المُفاوضات ليجعل المتابعين يترقبون خبر رحيل صاحب القدم اليُسرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة وأن ناديه من المُستبعد أن يوافق على رحيله دون مُقابل بعد عام من الآن.

الإعلامي البريطاني الموثوق بول بالوس، الصحفي في صحيفة “ذا أتلتيك”، كشف أن جوارديولا قرر الاحتفاظ بخدمات رياض محرز في الموسم المقبل، رغم عدم تجديده لعقده حتى الآن.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث قرر المدرب الإسباني التضحية بمنافسي محرز على مركز الجناح الأيمن، وهما الإنجليزي رحيم ستيرلينج والبرازيلي جابرييل جيسوس.

وجاءت تلك التطورت لتؤكد أن مانشستر سيتي قرر المُراهنة على محرز، من خلال انتظار ما سيُقدمه خلال الأشهر الأولى من الموسم القادم، على أن يقرر فيما بعد التجديد له من عدمه.

وكان رياض محرز قد ختم الموسم الماضي كأفضل هداف في تشكيلة بيب جوارديولا، بزيارته الشباك في 24 مُناسبة، ومُساهمته في 8 أهداف أخرى.

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