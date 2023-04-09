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غوارديولا يشيد بأداء هالاند: ينتمي لمستوى ميسي ورونالدو

منذ 12 ثانية
غوارديولا وهالاند

غوارديولا وهالاند

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قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن المهاجم إرلينج هالاند في نفس مستوى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بعد أن سجل اللاعب النرويجي هدفين في الفوز 4-1 على ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت.

وهز هالاند الشباك من ضربة رأس وركلة مزدوجة رائعة ليرفع رصيده إلى 44 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم، منها 30 في الدوري.

ويتساوى رصيده الآن مع أفضل رصيد للاعب بالدوري الإنجليزي خلال موسم واحد بجميع المسابقات، وعادل رود فان نيستلروي في 2002-2003 ومحمد صلاح في 2017-2018.

وأبلغ غوارديولا هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “عشنا عقدين مذهلين مع كريستيانو وميسي، لكنه ينتمي لهذا المستوى”.

وامتدح هدفه الثاني المذهل من وضع الطيران حين أحسن التعامل مع تمريرة جاك جريليش العرضية، قائلا “ليس سهلا التقاط كرة في السماء وتوجيهها نحو الأرض. لا يمكن تخيل امتلاكه هذه البراعة بطوله الفارع”.

وانضم هالاند (22 عاما) إلى سيتي من بروسيا دورتموند هذا الموسم وأصبح الآن على بعد أربعة أهداف من الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي لآلان شيرر وآندي كول (34 هدفا).

ويحتل سيتي المركز الثاني في الدوري بفارق خمس نقاط خلف أرسنال المتصدر.

    المصدر :
  • رويترز

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